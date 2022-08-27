Erzurum ve Samsun 1 puana razı oldu!

Spor Toto 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri 13. dakikada Süleyman Koç ve 52. dakikada Olanare kaydetti. Samsunspor'un golleri 41 ve 45+5. dakikada Laura'dan geldi.



Erzurumspor'da Shala, 28 ve 43. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kalırken, takımı adına beraberlik golünü kaydeden Olanare de 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.



Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 3'e, Samsunspor ise 6'ya çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ