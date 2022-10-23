Erzurum'da 3. Uluslararası Geleneksel Macera Offroad Oyunları yapıldı

Erzurum'da, 48 il ve 4 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla 3. Uluslararası Geleneksel Macera Offroad Oyunları düzenlendi.



Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, Yakutiye ilçesinde bir arazide oluşturulan 1700 metre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirildi.



Yarışlar esnasında zorlu engelleri geçmeye çalışırken çamura saplanıp, rampa ve çukurlarda kalan araçlar, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. Pilotlar, 4x4 araçlarıyla bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.



Organizasyon alanına gelen vatandaşlar, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışları ilgiyle izledi.



Yarışlar akşam ödül töreniyle düzenlenmesinin ardından tamamlanacak.



Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, gazetecilere, yarışlara önemli bir katılım olduğunu söyledi.



Pilotların iyi mücadele verdiğini belirten Toptaş, "Şu anda alanda ciddi bir izleyici kitlesine sahibiz. Yaklaşık 48 il ve 4 ülkeden sporcularımız buraya geldi. Güzel bir havada adrenalini yüksek yarışlar oluyor. Yarışmacılarımız kıyasıya mücadele veriyor." dedi.



Toptaş, arazi şartlarının zor olduğunu ifade ederek, "Parkurumuzu güzel şekilde yaptık ve insanlar eğleniyor. 1700 metre uzunluğunda engebeler, çukurlar, tepeler oluşturduk. Sporcularımız Palandöken eteklerinde yarışıyor." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ