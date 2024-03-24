Ertuğrul Taşkıran: 'Fenerbahçe taraftarı ısınmada bile bana küfür etti'

"FARKLI HİKAYELER VAR"

"BANA AĞIR KÜFÜR ETTİLER"

Fenerbahçe maçında yaşadıkların için ne söylersin?

"Saraçoğlu'nda Fenerbahçe'ye kolay kolay kafa tutması karşılık vermesi mümkün olmuyor. Biz oyun olarak öne geçtik, geri düştük. Berabere ayrıldık. Bizim için altın değerinde bir 1 puan oldu. Benim altyapım Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe alt yapısında aldığım terbiye ve ahlak gereği armasını taşıdığım takımın menfaati doğrultusunda elimden gelen mücadeleyi sergiledim. Fenerbahçe'ye karşı oynadığım maçlarda da bu bağlamda gerekeni yaptım. Fenerbahçe maçında zaman geçirdiğimi düşünüyorlar. 2-1 geriye düştüğümüzde ayağıma kramp girdi ve yerde kaldım. Sağlık ekibi adaleme en sonunda iğne batırmak zorunda kaldı. Taraftarın bir bölümü bana ısınma esnasında bile ağır küfürler etti. Maç sonunda da özellikle sosyal medyada çok ciddi tepkiler gösterdiler. Olabilir, sonuçta Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Baskı doğrultusunda olabilir ama edilen küfürler hakaretler, bunlar hoş şey değiller. Gerçek Fenerbahçe taraftarı neyin ne olduğunu biliyor. Her zaman beni Fenerbahçe kimliğimle takip ediyor. Bulunduğum her takımda destek veriyor."

DZEKO VE ICARDI SÖZLERİ