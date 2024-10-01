Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Türk futbolu adına çok kötü bir gündü, Türk futbolunun içerisinde böyle bir maçı oynamaktan dolayı çok üzgünüm" dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sağlam, maç öncesindeki hedeflerinin güzel bir oyunla maçı kazanıp ardından liderlik keyfini yaşamak istekilerini söyledi.



Sağlam, ilk devre fazla üretken olmasalar da pozisyonları olduğunu kaydederek, "İkinci yarıda maalesef futbol oynanmadı. Bugün futbol adına kara bir gün, 35 yıldır futbol içerisindeyim bu kadar futboldan uzak, oyuncuların yere yattığı, autların geç kullanıldığı, taca gidecek oyuncu bulunmadığı, kalecinin autu 45-50 saniyede kullandığı, bir oyuncu yatarken bir başkasının yattığı... Türk futbolu adına çok kötü bir gündü, Türk futbolunun içerisinde böyle bir maçı oynamaktan dolayı çok üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.



Maçın hakemini de eleştiren Sağlam, rakibin vakit geçirmeye yönelik hareketlerine göz yumduğunu belirtti.



Sağlam, ev sahibi olunan maçlarda 1 puanın yeterli olmadığını dile getirerek, "Ligin üst tarafında 13'er puanlı 3 takım var. Görünen o ki bu lig bundan sonraki süreçte de böyle devam edecek" şeklinde konuştu.



