Trabzonspor'da başkanlık seçimine tek aday olarak girecek Ertuğrul Doğan'ın listesi belli oldu.
Doğan'ın listesi şu isimlerden oluşuyor;
Başkan:
Ertuğrul Doğan
Asıl Üyeler:
Zeyyat Kafkas
Ali Haydar Gedikli
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Serkan Kılıç
Nevzat Kaya
Faruk Hacıhaliloğlu
Yahya Karahasan
Taner Fikret Saral
Coşkun Öztürk
Ahmet Beşir
İbrahim Şahinkaya
Derviş Köz
Birhan Emre Yazıcı
Yedek Üyeler:
Ceyhun Eskici
Hüseyin Ekşi
İmdat Yılmaz
Fatih Solak
Selim Burak Özdemir
Mustafa Atmaca
Ali Beyazlı
Doğan'ın listesi şu isimlerden oluşuyor;
Başkan:
Ertuğrul Doğan
Asıl Üyeler:
Zeyyat Kafkas
Ali Haydar Gedikli
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Serkan Kılıç
Nevzat Kaya
Faruk Hacıhaliloğlu
Yahya Karahasan
Taner Fikret Saral
Coşkun Öztürk
Ahmet Beşir
İbrahim Şahinkaya
Derviş Köz
Birhan Emre Yazıcı
Yedek Üyeler:
Ceyhun Eskici
Hüseyin Ekşi
İmdat Yılmaz
Fatih Solak
Selim Burak Özdemir
Mustafa Atmaca
Ali Beyazlı
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