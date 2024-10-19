Ersun Yanal: "İstediğimiz oyunu tutturmakta zorlanıyoruz"

Amed SK teknik direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği ile 1-1 kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal: 'İstediğimiz oyunu tutturmakta zorlanıyoruz'
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19 Ekim 2024 22:18
Amed SK'nin tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği ile 1-1 kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal ise her takımın birbirinden puan aldığı ve sürpriz sonuçların gerçekleştiği bir lig yaşandığını belirterek, "Bu ligde oyunu tutturmak ve yeni kurulmuş bir takım olarak arka arkaya tekrarlayabilmek birinci hedefimiz ama bunda oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. Oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok. Çalışıyoruz, analiz yapıyoruz ama oyuncuların tümünü doğru yönetmek ve ortaya koyacakları enerjiyi, oyunu tekrarlar hale getirmek zaman alıyor." diye konuştu.

Bugün kaybetmediklerini hatırlatan Yanal, "Gençlerbirliği en az gol yiyen ve gol atamayan takımlardan biriydi. Ligde sıralamaya baktığınızda da kaybeden takım sayısı çok değil. Her an, her şeyin olabileceği bir lig. Bir taraftan keyifli, bir taraftan da sorulması gereken sorular var. Türkiye'deki tüm ligler için söylüyorum; oyun kalitesini öncelikli hale getiren bir kültür, anlayış her geçen gün biraz daha futbolumuzdan uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

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