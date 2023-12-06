Erol Bulut: ''İstemediğim oyuncular Fenerbahçe'ye alındı''

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, İngiltere'de çalışan ilk Türk teknik direktör olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve hedefinin takımıyla Premier Lig'de mücadele etmek olduğunu söyledi.Cardiff City'nin tesislerinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Erol Bulut, 19 haftası sona eren Championship'te play-off potası ile aralarında 3 puan fark olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Üç kaleci toplam 25 futbolcuyla mücadele ettiklerini aktaran Bulut,şeklinde konuştu.diyen Erol Bulut, şöyle devam etti:Erol Bulut,sorusuna şu yanıtı verdi:Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Cardiff City Teknik Direktörü,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, sarı-lacivertli takımın bu sezonki gidişatı hakkında isedeğerlendirmesinde bulundu.Erol Bulut, ligde beğendiği oyuncular hakkında daaçıklamasında bulundu.Cardiff City'de 3. kez gelen teklif sonrasında çalışmaya karar verdiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:Erol Bulut,şeklinde yanıtladı.Bulut, o dönem alınan ayrılık kararı nedeniyle üzüldüğünü aktararak, şöyle konuştu:sorusuna ise Erol Bulut,yanıtını verdi.Bulut, Championship'te VAR sisteminin olmaması hakkında isedeğerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de hakemlerin önemli hatalara imza attığının altını çizen Erol Bulut,ifadelerini kullandı.Cardiff City Teknik Direktörü,şeklinde yanıtladı.Erol Bulut, "Şansınız olsa Icardi, Dzeko ve Aboubakar'dan hangisini tercih ederdiniz?" sorusuna iseyanıtını verdi.Galler'deki yaşamı hakkında da konuşan Erol Bulut, şunları kaydetti: