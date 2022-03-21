Erol Bulut, Galatasaray'a aslan kesiliyor

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, kariyerinde Galatasaray'ı konuk ettiği 5 Süper Lig maçında 4. galibiyetini dün aldı. Galibiyetlerin tamamını en az ikişer gol atarak kazanan Bulut tek mağlubiyetini 1-0'lık skorla Fenerbahçe'nin başında aldı.



SONUNA KADAR SAVAŞTIK



47 yaşındaki teknik adam, maçın ardından yaptığı değerlendirmede ise galibiyeti hak ettiklerini söyledi.



Erol Bulut "Oyuna istediğimiz gibi başladık. Yarım pozisyonda gol yedik. Geriye düşmemize rağmen tempomuz hiç düşmedi. Sonuna kadar savaştık. Devre arasında 'Doğru yoldayız, böyle devam. Baskılı oynayacağız' dedim. Pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçtiğimiz maçlarda bu sıkıntılar vardı, net pozisyonları kaçırıyorduk ama bu kez 3'ünü gole çevirdik. Galibiyeti hak ettik" diye konuştu.



GAZİANTEP FK iSTANBULLULARA GEÇİT VERMİYOR



İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 lig maçındaki tek yenilgisini geçen sezon Galatasaray'dan alan Gaziantep FK (8G, 4B), bu sezonki 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi (4G, 1B).



Son 4 lig maçında da gol atmayı başaran Gaziantepli Maxim (6 gol), bu sezon üst üste 4 karşılaşmada fileleri havalandıran 4. oyuncu oldu (Diğerleri Nwakaeme, Pesic ve Balotelli)





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