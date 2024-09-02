Ernest Muçi, ilk kez 11'de yer aldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ederken, Ernest Muçi ilk kez 11'de yer aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ernest Muçi, ilk kez 11'de yer aldı
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02 Eylül 2024 12:10
Son güncelleme 02 Eylül 2024 12:13
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, Lugano maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

ERNEST MUCİ İLK KEZ

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu. Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.

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