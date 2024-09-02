Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, Lugano maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.
ERNEST MUCİ İLK KEZ
Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu. Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.
ERNEST MUCİ İLK KEZ
Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu. Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU