Erman Toroğlu'ndan Lale Orta'ya salvolar!

Erman Toroğlu, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı gözlemcilerinin aralarında konuşma yaptığı ve MHK Başkanı Lale Orta'nın direktifi üzerine bir gözlemcinin diğer gözlemciyi uyardığı yönündeki iddiasıyla ilgili yazdı.



MHK Başkanı Lale Orta, "Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum. Bununla ilgili bir şey yok. MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir. Hakem raporları incelendiği zaman görülecektir ki hem Türkiye'nin hem UEFA'nın raporunda MHK müdahalesi var mı diye bir bölüm ayrılmıştır. UEFA raporunda da MHK müdahalesi var mı diye yazılır. Gözlemcilerle ilgili aynı görüşte değilseniz MHK'nin görüşü esastır. Bunu yasal yollarla yaparsınız." sözleriyle yalanlamada bulunmuştu.



Erman Toroğlu, bu yalanlama sonrası gözlemcilerin arasındaki konuşmayı da yayınladı.



İşte Toroğlu'nun yazısı:



"Geçen hafta cumartesi günü A Spor'da 90+1 programında bazı maçlardaki gözlemciler için konuşmalar yaptım. Ve dedim ki; bende belge de var. 2-3 gün hiç ses çıkmadı. Sonra MHK Başkanı, isim vermeden beni yalanlamaya kalktı. Programı seyretmeyenler için kısa bir özet yapmakta fayda var:



Fenerbahçe-İstanbulspor maçı oynanıyor. Karşılaşmanın iki gözlemcisi var. Statta görev yapan İsmet Arzuman, evde telefondan seyrederek görev yapan Erol Ersoy. Fahiş hatalar yapılıyor, zaten herkes de bu meçı hatırlıyor. Gözlemciler rapor tutuyorlar. Burada biraz duralım...



Yeni gelen TFF Başkanı, hakemlerden memnun olmadığı için UEFA'da olmayan bir sistemi getiriyor, çift gözlemci.



Bu şu demek; 'Gözlemcilere güvenmiyorum.' Bu konuda ona hak veriyorum. Çünkü kimse güvenmiyor. Bu iki gözlemci, kimse ile konuşmadan; buna MHK Komite üyeleri ve TFF yöneticileri de dahil... 3 saat içinde raporlarını yazacaklar ve TFF'ye gönderecekler. Bir tek şekilde konuşabilirler. Eğer koridorlarda sarı ya da kırmızı kart varsa onun için birbirlerini arayabilirler. Nitekim arıyorlar, konuşuyorlar. İsmet Arzuman, Erol Ersoy'a hiçbir şekilde hakkı ve yetkisi olmadan "Sen ne yaptın, raporunu nasıl yazdın. Siyah- beyaz hata yazdın mı?" diye soruyor. Ersoy da "Raporumu yazdım, 3 tane siyah-beyaz hata var" diyor... Arzuman, MHK Başkanı'nı arıyor.



Diyor ki "Erol Ersoy üç tane siyah-beyaz hata yazacak." Bu sefer Lale Orta, Arzuman'a diyor ki "Söyle bu hakemi ezmeyelim, ona göre rapor yazsın." Erol'dan gelen cevap net; "Ben raporumu gönderdim."



Bakınız İsmet Arzuman denen eski hakem, Hasan Doğan Federasyonu'nda Hasan Doğan tarafından o meşhur operasyonla kenara konan hakemlerden biri... Ne yapıyor bu vatandaş. Hakem aleminin dışına çıkıyor, 3 kulüple menajerlik yapıyor. Bu şahıs tekrar gözlemciliğe, tekrar hakem alemine dönüyor. İşin rezilliğine bakın.



Dönelim rapor işlerine... Bu olaydan sonra Erol Ersoy bir daha maç alamıyor. Bitmedi; Lale Orta, Erol Ersoy'u UEFA gözlemciliğinden atıyor, kendini yazıyor. Hem de geldikten bir hafta sonra. Bu ne acele kardeşim. Treni mi kaçırıyorsun. Bunun gibi raporunu Lale Orta'nın istediği gibi yazmayan, Murat Ilgaz, Sabit Hacıömeroğlu ve herhalde Cem Papila'ya da görev verilmiyor.



Yani görevini iyi yapanlar ceza alıyorlar, eyyamcılık yapanlar maçlara gidiyorlar. Bu olaydan sonra İsmet Arzuman biri derbi olmak üzere 4 karşılaşmaya gitti.



KONUŞMAYI AÇIKLIYORUM!



Ey TFF Başkanı, sana sesleniyorum! Bu rezillik olduktan sonra, bu gözlemciler ve MHK Başkanı'nı çağırıp, olayın ne boyutta olduğunu öğrendin mi? Elinde büyük imkânların var. İstersen bu üçlünün telefon görüşmelerine de ulaşabilirsin.



Ey TFF Başkanı! Ben sana Ankara'da genel kurul salonunda daha başkan seçilmeden söyledim. Bu hakemler adamı kayığa bindirir, fış fış kürek çekerek, seni açığa götürüp denize atarlar dedim. Bundan önceki MHK Başkanları'nı da TFF Başkanları'nı da bu hakemler götürdü.



Operasyon yapmak isteyen MHK Başkanları, operasyon yapılacağı andan itibaren hepsi gönderiliyor. İstifa ettiriliyor ama hakemler kalıyor. Hem de aynı isimler. Bu organizasyonun içinde bazı kulüp başkanları da var. Bu orta oyunu, yıllardır oynanıyor. Nitekim bu başkanın da gidişi bunlardan olacak. Hep birlikte göreceğiz.

Şimdi yazının sonuna geldik.



Erol Ersoy'la İsmet Arzuman'ın mesajlarını okuyacağız:



Erol (Ersoy): İsmet (Arzuman) sarı kart takip formunu gönderir misin? Tamam göndermişsin.



İsmet (Arzuman) : Abi Lale başkanla görüştüm, 'hakemi destekleyelim' der. Bilgin olsun. Erol: Ben raporu gönderdim."





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