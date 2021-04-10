Erman Toroğlu: 'Böyle giderse şampiyonluğa bay bay der'

Galatasaray ile Karagümrük arasında ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi Erman Toroğlu, Güntekin Onay, Metin Tekin ve İlker Yağcıoğlu değerlendirdi.



ERMAN TOROĞLU

Şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray yok. Ben şampiyon olacağım, zirveye asılacağım diyen bir Galatasaray yok, normal oynuyorlar. Karagümrük yere daha iyi basıyor, daha düzgün, daha takım olarak oynuyor. Galatasaray daha kopuk kopuk oynuyor. Muslera'nın çıkardığı müthiş bir top var, çok zordur çıkarmak. Çok kaleci o golü yer, şu ana kadar Karagümrük daha iyi.



Galatasaray geçen haftayı bay geçti, böyle oynarsa bay bay olur. Bir mücadele falan görmedim, orta sıralarda, şampiyonluk mücadelesi vermeyen, 3-4 olayım diyen bir takım gibi. Galatasaray'ın ilk yarıdaki görüntüsü, 'Sezon bitse de gitsek' gibi.



Fatih hocanın olduğu günler, olmadığı günlerden daha az herhalde. Bu tarz bir teknik adam, enteresan. Futbolcuyken de yapıyordu Fatih bazı işler ama teknik direktörken yapma ya! Sen geminin kaptanısın, gemiyi terk etmemen lazım.



Babel biraz çırpınıyor diğerlerinden farklı. Yaşlı Babel çırpınıyor, diğerlerinde bir şey yok.



METİN TEKİN



Karagümrük hem etkiliydi hem de topa daha fazla sahip oldu. Galatasaray deplasmanında bu kolay değildir. 14 kere rakip ceza sahasında buluşmuşlar ve %54'e %46'lık topla oynamada üstünlük sağlamışlar. Galatasaray'ın birçok şeyi değiştirmesi lazım.



İLKEY YAĞCIOĞLU



Galatasaray üretme anlamında sıkıntılı 45 dakika yaşadı ve iki de net pozisyon verdi. Karagümrük bu kadar eksikle Galatasaray'a karşı daha fazla topla oynadı. Mustafa Muhammed'in golü güzeldi ama iptal edildi. İkinci yarıda değişiklikler bekliyorum. Sofiane Feghouli ikinci yarıya başlarken şart gibi



GÜNTEKİN ONAY



Galatasaray ilk yarıda istediklerini yapamadı. Karagümrük eksiklerine rağmen iyi oynadı. Galatasaray kazanamazsa, Fatih Terim'in kadro tercihi ciddi şekilde eleştirilir. Şaşırıyorum, Etebo hangi performansına göre sürekli 11'de oynuyor? Fark yaratan bir oyuncu değil.



