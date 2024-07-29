Erling Haaland: 'Artık futboldan bezdik'

Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland, yoğun maç takvimi hakkında açıklamalarda bulundu.



"ARTIK BEZDİK!"



Yılda 70 civarı maça çıkmanın sağlıklı olmadığını söyleyen Haaland, " Yılda 70 maç oynarken, iyi durumda olmak, kaliteyi korumak çok kolay değil! EURO2024'te oyuncuların ne kadar yorulduğunu hepimiz gördük. Bu durum onların performanslarını etkiledi! Futboldan ne kadar bezdiklerini yüzlerinden bile görebiliyordunuz." dedi.



Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 45 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Norveçli golcü, 38 gol 6 asistlik performans göstermişti.

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