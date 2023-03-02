Erkekler gülle atmada finale yükselen isimler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler gülle atmada finale yükselen isimler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Erkekler gülle atmada finale yükselen isimler belli oldu
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02 Mart 2023 21:39
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler gülle atmada finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde erkekler gülle atmada eleme müsabakaları yapıldı.

Yapılan atışlar sonucunda ilk 8 sırada yer alan isimler, adlarını finale yazdırdı.

Yarın akşam seansında yapılacak erkekler gülle atma finalinde mücadele edecek sporcular şöyle:

  ÜLKE SPORCU DERECE
1 İtalya Zane Weir 21.46
2 Hırvatistan Filip Mihaljevic 21.20
3 İtalya Leonardo Fabbri 21.17
4 Lüksemburg Bob Bertemes 20.92
5 Norveç Marcus Thomsen 20.71
6 Çekya Thomas Stanek 20.70
7 Ukrayna Roman Kokoshko 20.43
8 Bosna Hersek Mesud Pezer 20.20
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