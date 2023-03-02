Erkekler gülle atmada finale yükselen isimler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler gülle atmada finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde erkekler gülle atmada eleme müsabakaları yapıldı.
Yapılan atışlar sonucunda ilk 8 sırada yer alan isimler, adlarını finale yazdırdı.
Yarın akşam seansında yapılacak erkekler gülle atma finalinde mücadele edecek sporcular şöyle:
Ataköy Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde erkekler gülle atmada eleme müsabakaları yapıldı.
Yapılan atışlar sonucunda ilk 8 sırada yer alan isimler, adlarını finale yazdırdı.
Yarın akşam seansında yapılacak erkekler gülle atma finalinde mücadele edecek sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|İtalya
|Zane Weir
|21.46
|2
|Hırvatistan
|Filip Mihaljevic
|21.20
|3
|İtalya
|Leonardo Fabbri
|21.17
|4
|Lüksemburg
|Bob Bertemes
|20.92
|5
|Norveç
|Marcus Thomsen
|20.71
|6
|Çekya
|Thomas Stanek
|20.70
|7
|Ukrayna
|Roman Kokoshko
|20.43
|8
|Bosna Hersek
|Mesud Pezer
|20.20
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