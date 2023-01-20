Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı başladı!

Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.



Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampa 24 sporcu katılıyor.



Milli takım antrenörlerinden Levent Yaman, AA muhabirine, mayıs ayında Özbekistan'da Dünya Şampiyonası, haziranda ise Polonya'da Avrupa Oyunları'nın düzenleneceğini hatırlattı.



Kampın verimli geçeceğine inandığını dile getiren Yaman, "2024 Paris Olimpiyat kotaları Avrupa Oyunları'nda verilecek. Bu süreyi iyi değerlendirmek istiyoruz. Sporcuların hepsi formda. İnşallah daha iyi başarılara imza atmak için çalışacağız." dedi.



Yaman, kampın 3 Şubat'ta sona ereceğini kaydetti.





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