İngiliz ekibi Manchester United, kulübü eski günlerine döndürecek bir teknik direktör arıyor. Alex Ferguson'ın emekli olmasının ardından bir türlü istikrar sağlanamayan kulüpte, koltuk için en önemli iki aday Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag ve PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino.

Sky Sports'un haberine göre, henüz bir görüşme yaşanmasa da aracılar vasıtasıyla Erik Ten Hag, Manchester United'a önerildi. Manchester United'ı çalıştırmayı fazlasıyla isteyen Hollandalı teknik adam, İngiliz ekibinden resmi bir teklif bekliyor.

Ajax ile iyi ilişkiler içerisinde olan Manchester United, sezon sonunda sözleşmesi bitecek teknik adam için bir hamle yapsa dahi, bunu Ajax kulübüyle arasını bozmadan yapmak istiyor.

POCHETTİNO ÖNCELİK İSTİYOR

Paris Saint Germain'in Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ise kulübün ilk tercihi olmak istiyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Arjantinli teknik adamın Manchester United'ı çalıştırmakta herhangi bir çekincesi yok ancak İngiliz ekibinin kendisini ne derece istediğini görmek istiyor. Kulübün, Pochettino'yu takımın başına getirmek için Arjantinli teknik adama "birinci tercih" olduğunu hissettirmesi gerektiği ifade edildi.

Premier Lig'de 5. sırada bulunan Manchester United, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 47 puan topladı.