Erick Pulgar: "Galatasaray'da kalmak bana bağlı değil"

Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Erick Pulgar: 'Galatasaray'da kalmak bana bağlı değil'
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11 Mayıs 2022 18:24
Galatasaray'ın sezon ortasında Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, geleceğiyle ilgili konuştu.

Pulgar, "Transfer bana bağlı değil. Buna karar verecek birçok insan var. Neler olacağına bakacağız." açıklamasını yaptı.

Son dönemde artan forma süresiyle ilgili olarak Şilili oyuncu, "Oynadıkça kendime güvenim artıyor. Ancak, daha fazla forma süresi bulmayı umuyordum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

28 yaşındaki Şilili oyuncu, Galatasaray formasıyla 8 lig maçında 346 dakika süre buldu, gol katkısı sağlayamadı. 

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