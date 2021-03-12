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Eric Gordon, 4-6 hafta arası yok!

Houston Rockets guardı Eric Gordon'ın orta derece kasık gerginliği nedeniyle yaklaşık dört ila altı hafta kaçırmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Eric Gordon'ın orta derece kasık gerginliği nedeniyle yaklaşık dört ila altı hafta kaçırmasının beklendiği açıklandı.

Gordon sakatlığı, Perşembe gecesi Sacramento Kings karşısında geçirmişti. Üçüncü çeyrekte De'Aaron Fox'ı bir pozisyonda savunduğu sırada, Rockets veteranı aniden rahatsızlık hissetmiş ve soyunma odasına gitmek için yardıma ihtiyaç duymuştu.

 25 Mart'taki son takas tarihi öncesi adı takas dedikodularında en çok geçen isimlerden biri olan Gordon ile, birçok takımın "oldukça ilgilendiği" iddia edilmişti. Ancak bu sakatlığıyla, ilgilenen takımların tekliflerini geri çekme ihtimalinin arttığı tahmin ediliyor.


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