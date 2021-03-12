Eric Gordon, 4-6 hafta arası yok!

Houston Rockets guardı Eric Gordon'ın orta derece kasık gerginliği nedeniyle yaklaşık dört ila altı hafta kaçırmasının beklendiği açıklandı.
25 Mart'taki son takas tarihi öncesi adı takas dedikodularında en çok geçen isimlerden biri olan Gordon ile, birçok takımın "oldukça ilgilendiği" iddia edilmişti. Ancak bu sakatlığıyla, ilgilenen takımların tekliflerini geri çekme ihtimalinin arttığı tahmin ediliyor.
Another Rocket down as Eric Gordon seriously struggles to get off the floor after a non-contact injury. pic.twitter.com/cvECg205F5
— Jackson Gatlin (@JTGatlin) March 12, 2021