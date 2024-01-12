Eric Dier, Bayern Münih'le imzaladı

Bayern Münih, Tottenham'dan İngiliz savunma oyuncusu Eric Dier'ı kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bayern.de
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Eric Dier, Bayern Münih'le imzaladı
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12 Ocak 2024 00:19
Almanya ekibi Bayern Münih, İngiltere'nin Tottenham takımından Eric Dier'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübü, 29 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

Profesyonel kariyerine Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinde başlayan Dier, 2014'te Tottenham'a transfer oldu.

İngiltere Milli Takımı'nda da 49 kez görev yapan Dier, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Tottenham'da 4 maça çıktı.

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