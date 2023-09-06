Premier Lig analizleri Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'nin bu iki özelliğini ön plana çıkartıyor; Hava toplarında etkili ancak basit hatalar yapabiliyor.
İspanya'da çalışma izni için 10 ay bekleyen Bailly, daha sonra hızlı bir yükseliş kaydetti.
Villareal'deki performansıyla M.United'in Mourinho döneminde ilk transferi olan Fildişili oyuncu için Kırmızı Şeytanlar tam 38 milyon euro bonservis ödedi. 7 yıl İngiliz ekibinde kalan Bailly'i, Premier Lig uzmanları şöyle anlatıyor:
"Topu tehlikeden korumak için vücudunu kullanma konusunda usta ve hızı, güçlü ve bu onun tekrar müdahalelerinde avantajlı kılıyor.
"İKİLİ MÜCADELELERDE KUVVETLİ"
"Bailly hızlı ve hava toplarında iyi. İkili mücadelelerde sağlam ve maç başına ortalama 2,4 top çalma ortalamasına sahip. Aynı zamanda sağ bek ve sol bekte oynadığı zamanlar da iyi bir performans göstererek, çok yönlülüğünü ortaya koydu. Zaman zaman disiplin eksikliği yaşıyor. Karar verme konusunda bazen hocasının istediği ölçüde tutarlı değil. Doğru rehberlikle gelişebilecek özelliklere sahip bilir. "
İspanya'da çalışma izni için 10 ay bekleyen Bailly, daha sonra hızlı bir yükseliş kaydetti.
Villareal'deki performansıyla M.United'in Mourinho döneminde ilk transferi olan Fildişili oyuncu için Kırmızı Şeytanlar tam 38 milyon euro bonservis ödedi. 7 yıl İngiliz ekibinde kalan Bailly'i, Premier Lig uzmanları şöyle anlatıyor:
"Topu tehlikeden korumak için vücudunu kullanma konusunda usta ve hızı, güçlü ve bu onun tekrar müdahalelerinde avantajlı kılıyor.
"İKİLİ MÜCADELELERDE KUVVETLİ"
"Bailly hızlı ve hava toplarında iyi. İkili mücadelelerde sağlam ve maç başına ortalama 2,4 top çalma ortalamasına sahip. Aynı zamanda sağ bek ve sol bekte oynadığı zamanlar da iyi bir performans göstererek, çok yönlülüğünü ortaya koydu. Zaman zaman disiplin eksikliği yaşıyor. Karar verme konusunda bazen hocasının istediği ölçüde tutarlı değil. Doğru rehberlikle gelişebilecek özelliklere sahip bilir. "