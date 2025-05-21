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Ergin Ataman, rakibi Jasikevicius'a karşı üstün

Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague Dörtlü Finali'ndeki rakipleri Fenerbahçe Beko'nun çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicus'a karşı bugüne dek çıktığı 17 maçta 12 galibiyet yaşadı. Dörtlü Final'de daha önce iki kez rakip olan başantrenörlerin rekabetinde, iki maçı da Ataman'ın çalıştırdığı takımlar kazandı.

calendar 21 Mayıs 2025 12:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman, rakibi Jasikevicius'a karşı üstün
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Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali'nde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR'un başantrenörleri Sarunas Jasikevicus ve Ergin Ataman arasında önemli bir rekabet bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek. 

Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus'a karşı rekabette üstün durumda bulunuyor.

İki deneyimli çalıştırıcı Ataman'ın Anadolu Efes ve Panathinaikos, Jasikevicus'un ise Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko dönemlerinde karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Ergin Ataman'ın takımları Jasikevicus'un takımlarına karşı 17 maçta 12 galibiyet elde etti. Litvanyalı başantrenörün ise meslektaşına karşı 5 galibiyeti var.

- Dörtlü Final'de 3. randevu

Ataman ve Jasikevicus'un rekabeti 3. kez Dörtlü Final'e taşınıyor.

İki başantrenör, 2020-2021'de Anadolu Efes-Barcelona finalinde karşı karşıya geldi. Bu maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşan, Ataman'ın Anadolu Efes'i oldu.

Geçen sezon da Dörtlü Final'de Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı oynandı. Bu karşılaşmayı da Ataman'ın Panathinaikos'u kazanarak finale yükseldi ve sonrasında kupaya uzandı.

- Fenerbahçe'nin başında galibiyet alamadı

Jasikevicus, Fenerbahçe Beko'nun başındayken Ergin Ataman'a karşı henüz galibiyet yaşayamadı.

Sarı-lacivertlilere Aralık 2023'te gelen Jasikevicus, Ataman'ın Panathinaikos'u ile 4 kez karşılaştı. Bu 4 maçı da Yunan ekibi kazandı.


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