09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Ergin Ataman itiraf etti: "Dibi görmüş haldeyiz"

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Yunanistan Ligi'nde alınan şok Iraklis mağlubiyeti sonrasında takımın gidişatı hakkında konuştu.

calendar 09 Mart 2026 10:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, takımının son dönemdeki performansına dair oldukça dürüst ve eleştirel açıklamalarda bulundu. Takımın sezonun en kötü form grafiğini çizdiğini belirten tecrübeli koç, mevcut durumda EuroLeague Final Four hedeflerinden bahsetmenin gerçekçi olmadığını vurguladı.

"DİBİ GÖRMÜŞ HALDEYİZ"

Ataman, Yunanistan Ligi'nde 21 sayı önde olmalarına rağmen son topta 76-74 mağlup oldukları Iraklis karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dürüstçe söyleyebilirim ki sezonun en kötü durumundayız. Ancak bu kötü gidişatı tersine çevirecek zihinsel ve fiziksel güce, ayrıca mükemmel bir kadroya sahibiz. Umarım Mathias Lessort da en kısa sürede aramıza döner. Basketbolda böyle dönemler olabilir ama şu an dibi görmüş durumdayız. Mağlubiyet için yoğun fikstürü bahane etmek istemiyorum. Bu sezon yerel ligde üç maç kaybettik; bu, bizim seviyemizdeki bir takım için kabul edilemez bir durum."

"GERÇEKÇİ OLMALIYIZ"

Deneyimli koç, Panathinaikos gibi dev bir kulüpte baskının her zaman olacağını hatırlatarak, odak noktalarını değiştirmeleri gerektiğini belirtti, "Şu aşamada Final Four veya şampiyonluk hakkında konuşamayız. Gerçekçi olmalıyız; öncelikli hedefimiz play-off biletini cebimize koymak. Her maça bir final havasında çıkmalıyız."

EUROLEAGUE İÇ SAHA FİKSTÜRÜ

Önlerindeki iç saha avantajına dikkat çeken ve taraftarları önünde oynayacakları Zalgiris, Monaco ve Kızılyıldız EuroLeague karşılaşmalarının kaderlerini belirleyeceğini söyleyen Ergin Ataman, "OAKA'daki bu üç maçta %100 performans sergilemek zorundayız. Eğer kupa maçlarındaki doğru zihniyete geri dönersek, hedeflerimize ulaşabiliriz." dedi.

Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde 19 maçta 15 galibiyet 4 mağlubiyetle Olyimpiakos'un ardından 2. sırada bulunurken; EuroLeague'de ise 16 galibiyet 14 mağlubiyetle 10. sırada, play-off potasının dışında yer alıyor.

 

 

 

