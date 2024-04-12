Ergin Ataman: ''Giannakopoulos ile aynı karaktere sahibiz''

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, kazanılan ALBA Berlin maçı sonrası açıklamalar yaptı.



Ergin Ataman, "Çalışmalarımızın sonucu hakkında çok iyi hissediyoruz. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Çok sayıda yeni oyuncumuz olması bizi motive etti. Çok sayıda maç oynadık, evimizde bile kazanmak kolay değil ama playofflara girerken büyük bir adım atmış olmamız önemli. Hedefimize doğru adım adım ilerlemeliyiz. Dimitris Giannakopoulos ile aynı karaktere sahibiz. Hepimiz başarılı olmak için birlikte çalıştık ve ilk karşılaşmadan itibaren fark yaratabileceğimiz açıktı.'' dedi.



Sözlerine devam eden Ergin Ataman, ''Takımın özellikle normal sezonun ikinci yarısındaki oyunundan memnunum. Takım, olmalarını istediğim seviyeye geldi. Elbette Madrid'deki gibi öne çıkan maçlar da var, bu akşamki gibi çok iyi olmayan maçlar da. Önemli olan deplasman maçlarında galibiyetler bulmamız ama Maccabi'den bu yana evimizde hiç maç kaybetmedik. Elbette bu kadar uzun bir sezonda bazı oyuncuların performanslarında iniş çıkışlar olması normal. Ama biz kendimizi hazırlayacağız ve playofflara hazır olacağız. Oraya ulaşmak için 10 günümüz var." ifadelerini kullandı.





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