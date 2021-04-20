Erdoğan Yeşilyurt: 'Galibiyet için oynadık'

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'da hücum oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, karşılaşmanın ardınan açıklamalarda bulundu.



Galibiyet adına oynadıklarını söyleyen Yeşilyurt, "Galibiyet için oynadık, biz galibiyete daha yakındık. İkinci yarı açıldık ve daha iyiydik. İki üç pozisyonda son paslarda etkili olamadım. Üretmek istiyorum ama maalesef asist yapamadım. Kazanamadık, üzgünüz. İnşallah Avrupa'ya gideriz." dedi.



