Erden Timur pazarlık masasında!

Sarı-Kırmızılılar, özellikle önümüzdeki haftayı bir hayli yoğun geçirecek. Yönetimin teknik heyetle verdiği ortak karar, hücum hattına biri yerli, diğeri yabancı iki forvet takviyesi yapabilmek. Gündemin ilk sırasındaki isim Moussa Dembele...Galatasaray'da listenin ilk sırasında Moussa Dembele transferi var. Fransız futbolcunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmede mutabakat sağlayan Galatasaray, bu hafta Fransa'ya çıkarma yapacak.Transferden sorumlu olan Erden Timur, Lyon yetkilileriyle bir araya gelerek, Dembele transferine nokta koymayı hedefliyor.Sarı-Kırmızılılar böylece sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 26 yaşındaki forveti, ocak ayında renklerine bağlayacak.Galatasaray'a "Evet" diyen Moussa Dembele'nin bonservisini almak üzere Erden Timur, Fransa'ya gidecek. Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yerli oyuncu ise Deniz Undav. Başarılı oyuncu için temaslar sürüyor.