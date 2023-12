Erdem Can sakatlığı açıkladı: 3 ay yok!

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, THY EuroLeague'de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 71-68 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, maçta çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Çocuklar muazzam mücadele ettiler. Maçın önemi ve zorluğunu biliyorduk. Güçlü karakterler zor zamanlarda iyi reaksiyon verirler. Biz de o karakteri gösterdik. Önemli bir galibiyet bizim için. Ancak sonuçta bir maç kazandık." diye konuştu.



"3 AY ARAMIZDA OLMAYACAK"



Sakatlık nedeniyle bazı oyuncularından yararlanamadıklarını anlatan Can, "Çok fazla sakatımız var. Bugün Erkan Yılmaz'ın da omuzu kırıldı. Ne yazık ki en az 3 ay aramızda olamayacak. Bundan sonraki süreçte de en iyi mücadeleyi vererek ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman hakkında övgüyle söz eden Erdem Can, "Ergin Ataman, Türkiye'nin en değerli koçlarından biri. Şu anda basketbolun açık ara en başarılı Türk koçu. Sonuçta bir rakibe karşı oynadık ve önemli bir maçı kazandık." şeklinde görüş belirtti.





