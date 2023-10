Erdem Can: 'Çok basit hata yaptık'

Turkish Airlines EuroLeague'in açılış haftası müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 91-74 mağlup oldu.



Anadolu Efes başantrenörü Erdem Can, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.



Çok fazla basit hata yaptıklarını söyleyen Erdem Can, "Çok fazla basit hata yaptık, çok sayıda boş atış kaçırdık. Savunmada ise yeterince sert değildik. Yine de henüz ligin ilk haftasındayız ve daha iyiye gitmeyi umuyoruz. Gelişime açık bir takımız, bence bugün ortaya çıkan sonuç sahadaki oyunu yansıtmıyor. Basit hatalar yaptık, ayrıca hücumda yaptığımız bazı hatalı tercihler farkın bu kadar açılmasına yol açtı. Günün sonunda henüz ilk maçımızı oynadık, EuroLeague'deki her takım gibi daha gidecek çok yolumuz var. Geliştirmemiz gereken detayların farkına vararak bu detayların üzerine çalışmamız ve daha iyiye gitmemiz lazım." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:



"Harika bir oyuncu grubuna sahibiz, buradaki oyuncuların hepsi kazanan oyuncular ve başarıya açlar. Takım kimyamız çok iyi, dürüst olmak gerekirse takımdaki her oyuncunun karakteri çok sağlam. Ayrıca hepsi harika oyuncular. Burada hepimizin amacı en iyi takım olmak, bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncularıma çok büyük saygı duyuyorum, hepsine çok güveniyorum. Bence aramızda güven duygusunun olması çok önemli. Bu sezon en büyük avantajımız takım kimyamız olacak."