Erciyes, 45 günde 850 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avro yatırımıyla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, sezonu açtığı 30 Kasım 2024'ten bugüne kadar 850 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.



Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanları, kar kalitesi, teknik yapısı ve doğasıyla dikkati çeken Erciyes Kayak Merkezi, pek çok spor organizasyonuna da ev sahipliği yapıyor.



Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip merkez, toplam 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferik hattı, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle misafirlerine kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, beyaz örtüyle kaplı Erciyes'te güçlü ulaşım ağı ve tesislerle yıllardır kayakseverlere hizmet ettiklerini söyledi.



Büyükkılıç, ziyaretçi yoğunluğu dolayısıyla yüzlerinin güldüğünü, erken açılan sezonla binlerce kişinin Erciyes'e akın ettiğini ifade etti.



Yarıyıl tatilinin yaklaştığını ve otellerin dolmaya başladığını anlatan Büyükkılıç, "Yüzümüz gülüyor. Sizlerin de hatırlayacağı üzere sezonumuz bir ay önce başladı. Yurt içi ve dışından ziyaretçi sayımız 850 binin üzerine çıktı. Ziyaretçi sayımız her geçen gün kar topu gibi çoğalarak artıyor." dedi.



- "Kapadokya'ya gelenler de buraya geliyor"



Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"19 mekanik tesisimiz, 41 pistimiz ve 112 kilometre pist uzunluğu, alp disipliniyle standardize edilmiş güvenli bir kayak merkezimiz var. Türkiye'de gerçekten önemli kayak merkezlerinden biri olarak anılıyor. Biz bunu Yüksek İrtifa Merkezi ile taçlandırmaya, her türlü spor takımının kente gelmesini de sağlamaya çalışıyoruz. Çekya, Belarus, Polonya, Ukrayna, Rusya ve İskandinav ülkelerinden adeta akın akın buraya geliyorlar. Standardımız yüksek, fiyatlarımız makul, insanlar geliyor. Adana, Ankara, İstanbul gibi değişik illerinden gelen dostları artık sayamaz olduk. Burası sadece Erciyes Kayak Merkezi'nden ibaret değil. Kapadokya'ya gelenler de buraya geliyor."



