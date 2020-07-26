Ercan Güven: 'Emre'sizliğe hazır mısınız?'

Milliyet gazetesi yazarı Ercan Güven, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçını ve ayrıca Emre Belözoğlu'nun vedasını değerlendirdi. Ercan Güven'in yazısının tamamını Milliyet gazetesini satın alarak ya da buradan okuyabilirsiniz.
İşte Ercan Güven'in yorumları:
"Ayıp olmasa "yeni sezonda takım elbisenin altına krampon giyip zorlanırsak oyuna girer misin" diye yalvar yakar olunacak Emre Belözoğlu'nu kırk yaşından gün alırken bu kadar vazgeçilmez kılan sebepler iki tanedir: Biri ibret verici… Geçen yılların yeteneğine ve oyun zekasına ilişemeyip ancak oynama süresine çelme takabildiği Emre'nin ta kendisi… Diğeri hazin!.. Bir sürü sıradan adama ve özellikle orta saha kalabalığına servet dökerken asla Emre'nin yerini doldurabilecek bir transfer aklı sergileyememiş, hele öz kaynaklarından üretme becerisinin yanından bile geçememiş Fenerbahçe yönetimleri.
Emre, Fenerbahçe yakın geçmişinin aynası gibi. Öylesine derin bir yokluk yaşıyor ki kadim kulüp, yaşıtları Hacca gitme planları yaparken Emre'nin sahadan ayrılması endişe yaratıyor.
Dün son kez sahada sırtladı takımı, bakalım sahadan sonra kulübede ne kadar sırtında taşıyacak Fenerbahçe'yi Emre. Neyse…
Maçın üçte biri bitip Fenerbahçe öne geçtiğinde, gençlere sahip çıkmak için sahada olan ama çok daha fazlasını yapan Emre'yi tribünde fotoğrafları olanlar evden, Rizesporlular da dahi stattaki herkes candan alkışladı oyundan çıkıp yerini Zajc'a bırakırken.
Emre'nin sahalara vedasında kaptanlık bandını 17 yaşındaki Ömer Faruk'a takması ise iki yıldır pek az güzel hikaye üretebilen Fenerbahçe için bu sezondan kalan duygusal bir anıydı.
En kötü sezonu bu olsun Fenerbahçe'nin…
Mümkün mü?.. Evet. Çünkü Henry Ford demiş ki; "başarısızlık daha akıllıca bir başlangıç yapmak için mükemmel fırsattır"."
İşte Ercan Güven'in yorumları:
"Ayıp olmasa "yeni sezonda takım elbisenin altına krampon giyip zorlanırsak oyuna girer misin" diye yalvar yakar olunacak Emre Belözoğlu'nu kırk yaşından gün alırken bu kadar vazgeçilmez kılan sebepler iki tanedir: Biri ibret verici… Geçen yılların yeteneğine ve oyun zekasına ilişemeyip ancak oynama süresine çelme takabildiği Emre'nin ta kendisi… Diğeri hazin!.. Bir sürü sıradan adama ve özellikle orta saha kalabalığına servet dökerken asla Emre'nin yerini doldurabilecek bir transfer aklı sergileyememiş, hele öz kaynaklarından üretme becerisinin yanından bile geçememiş Fenerbahçe yönetimleri.
Emre, Fenerbahçe yakın geçmişinin aynası gibi. Öylesine derin bir yokluk yaşıyor ki kadim kulüp, yaşıtları Hacca gitme planları yaparken Emre'nin sahadan ayrılması endişe yaratıyor.
Dün son kez sahada sırtladı takımı, bakalım sahadan sonra kulübede ne kadar sırtında taşıyacak Fenerbahçe'yi Emre. Neyse…
Maçın üçte biri bitip Fenerbahçe öne geçtiğinde, gençlere sahip çıkmak için sahada olan ama çok daha fazlasını yapan Emre'yi tribünde fotoğrafları olanlar evden, Rizesporlular da dahi stattaki herkes candan alkışladı oyundan çıkıp yerini Zajc'a bırakırken.
Emre'nin sahalara vedasında kaptanlık bandını 17 yaşındaki Ömer Faruk'a takması ise iki yıldır pek az güzel hikaye üretebilen Fenerbahçe için bu sezondan kalan duygusal bir anıydı.
En kötü sezonu bu olsun Fenerbahçe'nin…
Mümkün mü?.. Evet. Çünkü Henry Ford demiş ki; "başarısızlık daha akıllıca bir başlangıç yapmak için mükemmel fırsattır"."