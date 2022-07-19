Enzo Crivelli'nin yeni adresi belli oldu

Başaksehir'e geri dönen Enzo Crivelli, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamadı.



Sözleşmesi devam etmesine karşın, yolların ayrılmasına karar verilen oyuncuya ise Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor talip oldu. Forvete en az iki takviye daha yapacak olan Başakşehir'in, sonrasında Crivelli'ye transfer için izin vereceği öğrenildi.



Sarı-siyahlıların da Crivelli ile görüşüp şimdiden söz aldığı gelen haberler arasında. İstanbulspor'un bu hafta özellikle transferde gaza basması bekleniyor. İstanbulspor'un hücum hattına en az 3 oyuncu daha alması öngörülüyor.

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