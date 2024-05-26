Enrique'den Mbappe sözleri

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, takımdan ayrılan Kylian Mbappe'nin yerini doldurmanın zor olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Enrique'den Mbappe sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2024 15:41
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımdan ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Mbappe'nin yerini doldurmanın zor olacağını söyleyen İspanyol teknik adam, "Kylian olmadan takım olarak daha fazlasını vermeye çalışacağız. Buraya gelen tüm oyuncular için bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

Fransız yıldız ile ilgili açıklamalarına devam eden Enrique, "Bu sezon Kylian'a teknik direktörlük yapma şansım oldu. Onun için zor bir sezondu. Yedi yılın ve pek çok başarının ardından veda etmek çok zor. O farklı bir oyuncu ve her zaman takıma yardım etmeye hazırdı." diye konuştu.

2017 yılından bu yana formasını giydiği PSG'ye veda eden Mbappe, Fransız temsilcisinde 307 maçta 256 gol attı ve 108 asist yaptı. Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery