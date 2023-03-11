Sevilla karşısında çok iyi bir ilk yarı oynamasına rağmen sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe gözünü rövanşa çevirdi.Sarı Lacivertliler özellikle ikinci yarıda ciddi saha içi sorunları yaşasa da taraftarlar tur konusunda umutlu. Takımın en önemli hücum silahı olan Enner Valencia'nın da karşılaşma sonrası soyunma odasında motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.Ekvadorlu yıldızın,dediği belirlendi.Öte yandan Valencia'nın gol atamadığı maçlarda Fenerbahçe çok zorlanıyor. Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 yenildikten sonra toplam 7 resmi maç oynayan Sarı-Lacivertliler toplamda 16 gol attı. Bu 16 golün 10'u Valencia'dan geldi. Son 7 resmi maçta Valencia'nın gol atmadığı 2 karşılaşma var. Birinde Fenerbahçe, Sevilla'ya 2-0 yenilirken diğerinde ise rakibi Ümraniye'nin uzatmalarda kendi kalesine attğı golle mağlup etmişti.