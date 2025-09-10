Enner Valencia, Internacional'dan ayrılıyor; yeni durağı Meksika

Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'den ayrılmaya hazırlanıyor.
ESPN'in haberine göre, kulüp geçtiğimiz salı gecesi (9 Temmuz) itibarıyla Brezilya Futbol Konfederasyonu'na (CBF) sözleşme fesih başvurusunda bulundu.
Valencia'nın yeni adresi Meksika olacak. İlk olarak Ekvadorlu gazeteci Maria Jose Flores'un duyurduğu haberi doğrulayan ESPN, Meksika'nın Pachuca kulübünün transferde sona yaklaştığını belirtti.
Valencia'nın menajerlik ekibinin Meksika futbolunda güçlü ilişkileri bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, daha önce Tigres formasıyla ülkede önemli bir iz bırakmıştı. Pachuca'nın transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.
2023 yılında Internacional'e transfer olan Enner Valencia, kırmızı-beyazlı forma altında çıktığı 100 maçta 31 gol atıp 6 asist yaptı. 35 yaşındaki futbolcu, Güney Amerika kariyerinin ardından yeniden Meksika Ligi'ne dönmeye hazırlanıyor.