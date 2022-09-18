Enner Valencia, gollerini sürdürüyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Alanyaspor'u boş geçmedi ve ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, gollerini sürdürüyor
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18 Eylül 2022 23:42
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Lige çok etkili bir başlangıç yapan Ekvadorlu golcü, ilk 3 maçta ikişer gol atarak 6 gole ulaşmıştı.

Tecrübeli golcü, 4. maçında Konyaspor karşısında erken bir kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımından uzaklaşmıştı.

Son olarak Rennes deplasmanında rakip fileleri havalandıran Valencia, lige golle döndü.

Takımının Alanyaspor karşısında 4. golüne imza atan 32 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını da 5 maç sonunda 7'ye yükseltti.

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