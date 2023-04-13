Enner Valencia: 'Gollerime devam ederim!'

Bu sezon resmi maçlarda attığı 30 golle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia, Karagümrük'ü boş geçti.



Ekvadorlu forvet, "11 maçtır yenilmeyen çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Maçın zor geçmesini bekliyorduk, öyle de oldu. 1-0 geri düştük ama özellikle ikinci yarıda toparlandık ve kazanmasını bildik." dedi.



"GOLLERİME DEVAM EDERİM"



Valencia, "Gol atmamış olmam hiç sıkıntı değil çünkü önemli olan kazanmak. Bundan sonraki maçlarda gollerime devam ederim. Şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlayacağız. Taraftarımız bu konuda bize inansın" diye konuştu.



