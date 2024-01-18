Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Manisa FK ile karşılaştı.
Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Taxiarchis Fountas, 28 ve 69. dakikalarda Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü 15. dakikada Meriton Korenica'dan geldi.
ENİS DESTAN YILDIZLAŞTI
Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan, maçta 2 gol ve 1 asistle takımına önemli bir katkıda bulundu.
FOUNTAS YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor'un ligde Antalyaspor ile berabere kaldığı maçta bordo mavili takımın tek golünü atan Fountas, Manisa karşısında da ağları sarsmayı başardı.
HAKEM KARTINA BAŞVURMADI
Hakem Turgut Doman, maçta 90 dakika boyunca kartına hiç başvurmadı. Oyuncular, mücadeleyi kart görmeden tamamladı.
SON 7 MAÇI KAYBETMEDİ
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, oynadığı son 7 resmi maçta mağlup olmadı. Bordo mavili takım söz konusu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Trabzonspor bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Kupası'nda kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Bordo mavili takım, bir sonraki resmi maçında ligde Galatasaray'ı konuk edecek. Manisa FK ise Keçiörengücü'ne konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Enis Destan'ın pasında, ceza yayı üzerinden Fountas'ın şutunda yerden seken top, kaleci Samet Karabatak'ın solundan filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Korenica'nın kullandığı serbest atışta barajı geçen top, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 1-1.
28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde yükselen Enis Destan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
69. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ taraftan pasında yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda top, kaleci Samet Karabatak'ın sağından filelerle buluştu: 3-1.
Bordo-mavili takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adını yazdırdı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Hüseyin Aylak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 46 Fernandez), Baniya, Hüseyin Türkmen (Dk. 77 Berat Özdemir), Arif Boşluk, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 64 Visca), Fountas (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Enis Destan (Dk. 86 Poyraz Yıldırım)
Manisa FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Bartu Göçmen, Cissokho, Furkan Mehmet Doğan, Gakpa, Burak Altıparmak (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Kazım Can Kahya (Dk. 62 Bekir Karadeniz), Korenica (Dk. 74 Diallo), Mary (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Topalli (Dk. 46 Lima)
Goller: Dk. 7 Fountas, Dk. 28 ve 69 Enis Destan (Trabzonspor), Dk. 15 Korenica (Manisa FK)
Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Taxiarchis Fountas, 28 ve 69. dakikalarda Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü 15. dakikada Meriton Korenica'dan geldi.
ENİS DESTAN YILDIZLAŞTI
Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan, maçta 2 gol ve 1 asistle takımına önemli bir katkıda bulundu.
FOUNTAS YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor'un ligde Antalyaspor ile berabere kaldığı maçta bordo mavili takımın tek golünü atan Fountas, Manisa karşısında da ağları sarsmayı başardı.
HAKEM KARTINA BAŞVURMADI
Hakem Turgut Doman, maçta 90 dakika boyunca kartına hiç başvurmadı. Oyuncular, mücadeleyi kart görmeden tamamladı.
SON 7 MAÇI KAYBETMEDİ
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, oynadığı son 7 resmi maçta mağlup olmadı. Bordo mavili takım söz konusu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Trabzonspor bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Kupası'nda kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Bordo mavili takım, bir sonraki resmi maçında ligde Galatasaray'ı konuk edecek. Manisa FK ise Keçiörengücü'ne konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Enis Destan'ın pasında, ceza yayı üzerinden Fountas'ın şutunda yerden seken top, kaleci Samet Karabatak'ın solundan filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Korenica'nın kullandığı serbest atışta barajı geçen top, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 1-1.
28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde yükselen Enis Destan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
69. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ taraftan pasında yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda top, kaleci Samet Karabatak'ın sağından filelerle buluştu: 3-1.
Bordo-mavili takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adını yazdırdı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Hüseyin Aylak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 46 Fernandez), Baniya, Hüseyin Türkmen (Dk. 77 Berat Özdemir), Arif Boşluk, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 64 Visca), Fountas (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Enis Destan (Dk. 86 Poyraz Yıldırım)
Manisa FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Bartu Göçmen, Cissokho, Furkan Mehmet Doğan, Gakpa, Burak Altıparmak (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Kazım Can Kahya (Dk. 62 Bekir Karadeniz), Korenica (Dk. 74 Diallo), Mary (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Topalli (Dk. 46 Lima)
Goller: Dk. 7 Fountas, Dk. 28 ve 69 Enis Destan (Trabzonspor), Dk. 15 Korenica (Manisa FK)