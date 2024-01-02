Enis Destan, forma peşinde!

Trabzonspor'un 21 yaşındaki genç yıldızı Enis Destan, ilk 11 için pusuda bekliyor.
Forvetin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Enis Destan, ilk 11'e göz kırpıyor. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, bordo-mavililerin Konyaspor'yı 2-1 yendiği maçta solda görev almış ve Paul Onuachu'nun attığı akrep golünün asistini yapmıştı.
Enis Destan, bu sezon 14 karşılaşmada, 2 gol atarken 2 de asist üretti.
Forvetin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Enis Destan, ilk 11'e göz kırpıyor. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, bordo-mavililerin Konyaspor'yı 2-1 yendiği maçta solda görev almış ve Paul Onuachu'nun attığı akrep golünün asistini yapmıştı.
Enis Destan, bu sezon 14 karşılaşmada, 2 gol atarken 2 de asist üretti.
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