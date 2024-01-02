Enis Destan, forma peşinde!

Trabzonspor'un genç oyuncusu Enis Destan, ilk 11'e girmek için fırsat kolluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Enis Destan, forma peşinde!
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02 Ocak 2024 11:45
Trabzonspor'un 21 yaşındaki genç yıldızı Enis Destan, ilk 11 için pusuda bekliyor.

Forvetin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Enis Destan, ilk 11'e göz kırpıyor. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, bordo-mavililerin Konyaspor'yı 2-1 yendiği maçta solda görev almış ve Paul Onuachu'nun attığı akrep golünün asistini yapmıştı.

Enis Destan, bu sezon 14 karşılaşmada, 2 gol atarken 2 de asist üretti.

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