Engelli sporcudan anlamlı hareket!

Hakan Dağ (36), protez bacağıyla katıldığı Türkiye Halter Şampiyonası'nda elde ettiği ödülü depremzedelere bağışladı. Dağ, "7 kez Türkiye şampiyonu oldum ancak bu şampiyonanın yeri benim için ayrı oldu" dedi.



Acıpayam ilçesinde daha önce yağlı güreş sporcusu olan Hakan Dağ'ın hayatı, 2013 yılında geçirdiği iş kazasıyla alt üst oldu. Ormanda çalışırken üzerine kamyondan tomruk düşen Dağ, sol bacağından ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağ'ın parçalanan sol bacağı, diz hizasından kesildi.



Evli olan Dağ, yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından protez bacakla hayatını sürdürüyor. Güreşte 15 madalyası bulunan Dağ, bacağını kaybettikten sonra çok sevdiği bu sporu da bırakmak zorunda kaldı. Ormanda protez bacağıyla çalışmaya devam eden Dağ, güreş yapamayınca halter sporuna merak sardı. O dönemde bir yandan ormanda çalışırken, bir yandan da kütükleri kaldırıp antrenman yapan Dağ, 2017 yılında ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu. Acıpayam'da spor salonu sahibi olan Uğur Tekin, halterde yüksek dereceler alması için azimli gördüğü Dağ'ı çalıştırmaya başladı. Ampute sporcu Dağ, bölgesel ve Türkiye çapında katıldığı yarışmalarda şampiyonluklar yaşayıp, madalyalar kazandı. Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu'nda personel olarak çalışan Dağ, geçen yıl katıldığı Türkiye Powerlifting Şampiyonası'nda engeli olmayan rakiplerini geçerek altın madalya kazandı.



'BU ŞAMPİYONANIN YERİ BENİM İÇİN AYRI OLDU'



Dağ, 18-19 Mart tarihleri arasında Türkiye Halter Federasyonu tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na da katıldı. 88 kilogramda 145 kilo kaldıran Dağ, bu yarışmada da Türkiye şampiyonluğu elde etti. Dağ, yarışmadan kazandığı para ödülünü de Nazilli'ye yerleşen depremzede aileye verdi.



'KÜÇÜK BİR MİKTAR OLSA DA YARDIM ETMEK BENİ MUTLU ETTİ'



Şampiyonaya depremzedelere yardım etmek amacıyla katıldığını belirten Dağ, "10 yıl önce üzerime tomruk düşmesi sonucu sol bacağımı kaybettim. Halter sporuyla hayata tutundum. İlk katıldığım şampiyonada 4'üncü oldum. Salonda çalışmaya başladıktan sonra katıldığım yarışmalarda 7 kez Türkiye şampiyonu oldum. Daha önce maaşımdan depremzedeler için yardımda bulunmuştum. Ancak bu şampiyonanın yeri benim için ayrı oldu. Şampiyonanın 2 bin lira olan harcırah ödülünü depremzede bir aileye verdim. Küçük bir miktar olsa da yardım etmek beni mutlu etti. Amacım milli takıma girip, dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.





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