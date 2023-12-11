Enes Ünal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

La Liga ekibi Getafe'de forma giyen Enes Ünal, geçtiğimiz sezon Real Betis ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Uzun süredir sakat olan milli futbolcu Enes Ünal'ın dönüş tarihi netleşti. Getafe Başkanı Angel Torres Enes Ünal'ın son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Enes Ünal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 17:34
La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal'dan kulübü Getafe'ye iyi haber geldi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Real Betis maçında sakatlanan ve çapraz bağlarında kopma olan Enes Ünal'ın sahalara geri dönüş tarihi belli oldu.

BAŞKAN TORRES AÇIKLADI

Getafe kulübü başkanı Angel Torres, 6 aydır sahalardan uzak kalan Enes Ünal'ın sahalara geri dönüş tarihini açıklayarak, "Enes'in aralık ayının ikinci haftası takımla çalışmalara başlayacağını düşünüyorum. Ocak ayında ise en iyi seviyesine ulaşarak sahada olması bekleniyor." dedi.

GETAFE PERFORMANSI

Getafe formasıyla toplam 38 resmi maça çıkan milli golcü 15 gol ve 5 asitlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery