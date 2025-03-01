En-Nesyri'ye maç fark etmiyor!

Kariyer sezonunu yaşayan En-Nesyri, forma giydiği tüm kulvarlarda gol krallığı için yarışıyor.

, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri'ye maç fark etmiyor!
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01 Mart 2025 10:19
Son güncelleme 01 Mart 2025 10:28
Sarı-lacivertliler yoluna üç kulvarda da şampiyonluk iddiasıyla devam eden tek Türk ekibi. Bunda en büyük faktörlerden biri tabii ki Youssef En-Nesyri...

Sezon başındaki suskunluğunun ardından gol muslukları açılan En-Nesyri; Süper Lig'de 15 gol-3 asiste, Türkiye Kupası'nda 4 gol-1 asiste ve Avrupa'da 6 gole imza attı.

Gaziantep sınavında bu sezon ikinci kez gol attığı bir maçta asist de yaptı. Şampiyonluk yolunda Faslı yıldıza iki isim yaklaştı.

Galatasaray'da Victor Osimhen 20 gol-5 asistte; takım arkadaşı Edin Dzeko ise 19-6 asistte. Bu iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda henüz skor katkısı bulunmuyor.

TEK RAKİBİ PIATEK

Süper Lig'de, En-Nesyri ile boy ölçüşebilen tek isim Başakşehir'den Piatek... Polonyalı, üç kulvarda 37 maçta 28 gol attı, 4 de asist yaptı. Ancak Avrupa gollerinin tamamını 3. seviye kupa Konferans Ligi'nde attı. [Haber: Nefes Gazetesi]

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