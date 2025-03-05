En-Nesyri'de sabrın sonu selamet

Al Nassr'ın teklifini reddeden Fenerbahçe, En-Nesyri kararında haklı çıktı. Faslı golcü, 13 Ocak'tan bu yana 11 gol, 2 asistle parladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri'de sabrın sonu selamet
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05 Mart 2025 08:58
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde En Nesyri'yi takımda tutma kararı ne kadar doğru olduğunu kanıtladı.

Faslı golcü, özellikle 13 Ocak'tan itibaren gösterdiği performansla adeta yıldızlaştı.

EN-NESYRI'NİN MÜTHİŞ PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 11 kez havalandıran tecrübeli forvet, 2 de asist yaparak Fenerbahçe'nin hücum hattında en etkili isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 39 maçta 26 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Sezon başında eleştirilere maruz kalan En Nesyri için Suudi ekibi Al Nassr devreye girse de, Teknik Direktör Jose Mourinho ve yönetim transferine onay vermedi.

Mourinho, oyuncusuna olan güvenini her fırsatta dile getirirken, Fenerbahçe'nin 2025 yılında yakaladığı çıkışta 3'lü defans ve çift forvet sistemine geçişin yanı sıra En Nesyri'nin performansının belirleyici olduğu vurgulandı.

MOURINHO'DAN NET MESAJ

Portekizli teknik adam, Kasımpaşa galibiyeti sonrası golcü oyuncusuna olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

"En-Nesyri geldiğinde fiziksel olarak tam hazır değildi. Eleştirilmesine rağmen ona güvendim ve şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu herkes görüyor. Çok iyi iş çıkarıyor."

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı kritik maç öncesinde önemli eksiklerle karşı karşıya. İsmail Yüksek'in sakatlığı, Fred ve Osayi'nin cezalı olması, listede yer almayan Diego Carlos, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ın yokluğu teknik ekibi düşündürüyor.

BAHANE YOK

Ancak Jose Mourinho'nun öğrencilerine duyduğu güven tam. Genç stoper Yusuf Akçiçek'e Avrupa maçlarında forma şansı vererek yeni bir yıldız kazandıran deneyimli teknik adam, eksiklerin bahane olmaması gerektiğini vurguladı.

Oyuncularına yönelik motivasyon konuşmasında şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Bu sezon birçok önemli maça eksiklerle çıktık ama hiçbir zaman geri adım atmadık. Kim sahaya çıkarsa çıksın en iyi performansı göstereceğinden eminim. Siz sadece maça odaklanın."

Sarı-lacivertliler, eksiklere rağmen Rangers karşısında galibiyet hedeflerken, En Nesyri'nin yine takımın en büyük kozlarından biri olması bekleniyor.

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