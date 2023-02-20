Emre Taşdemir, depremzedeler için formasını bağışladı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.



Galatasaraylı Emre Taşdemir de bu kapsamda formasını bağladı. Sarı-kırmızılı oyuncu, bu sezon ligdeki 12 maçlık galibiyet serisinin başlangıcı olan Fatih Karagümrük müsabakasında gol attığı formayı açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray'ın düzenleyeceği müzayedeye verdi.









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