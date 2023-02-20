Emre Taşdemir, depremzedeler için formasını bağışladı

Galatasaraylı Emre Taşdemir, Karagümrük karşılaşmasında gol attığı formayı depremzedelere yardım için sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye bağışladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Emre Taşdemir, depremzedeler için formasını bağışladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2023 16:36
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Galatasaraylı Emre Taşdemir de bu kapsamda formasını bağladı. Sarı-kırmızılı oyuncu, bu sezon ligdeki 12 maçlık galibiyet serisinin başlangıcı olan Fatih Karagümrük müsabakasında gol attığı formayı açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray'ın düzenleyeceği müzayedeye verdi.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ