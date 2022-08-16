Emre Mor: '10 gol atabilirdik'

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Emre Mor, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Emre Mor, ilk maçtaki sonucun ardından bu maçın kendileri açısından pozitif geçtiğini söyleyerek, "Bu maç itibariyle geri döndük, bizim için pozitif bir netice oldu. Son maçın ardından geri dönmemiz gerekiyordu. Kırmızı kartın ardından oyunumuzu daha da rakibe kabul ettirdik ama kırmızı kart olmasaydı da kazanırdık. Sonuçtan dolayı mutluyum." diye konuştu.



Maçta attığı gole ve maçın en güzel golü sorulduğunda ise Emre Mor, "Bana göre bütün goller güzeldi. Takım olarak iyi oynadık. Daha fazla, 10 gol atabilirdik." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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