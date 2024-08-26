Emre Gündüz: "Denizlispor'da oynayacağıma kurye olurum"

Denizlispor'da altyapı oyuncusu Samet Emre Gündüz'ün "Denizlispor'da oynayacağıma kurye olurum" açıklaması sonrası kulüp başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Kaçacak adamlarla yola çıkmayız" diyerek sert tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
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Emre Gündüz: 'Denizlispor'da oynayacağıma kurye olurum'
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26 Ağustos 2024 16:33
TFF 3'üncü Lig'de 3 yıldır süren transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadroyla mücadele edecek Denizlispor'da sular durulmuyor.

Altyapı oyuncularını da birer birer elinden kaçıran Denizlispor'da 10 numara pozisyonunda oynayan Samet Emre Gündüz gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Samet Emre Gündüz, "Denizlispor'da oynayacağıma kurye olurum" sözleriyle gemileri yakan genç futbolcu yeşil siyahlı ekiple yolları ayırdı.

Bu açıklamadan sonra Denizlispor Kulüp Başkanı'ndan yanıt gecikmedi. Kaçacak adamlarla yola çıkmayız diyen Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Bize inananlarla devam edeceğiz. İlk günden bu yana sıkıntılar yaşıyoruz. 'Denizlispor'da oynayacağıma kurye olurum' diyor. Ailesi de aynı şekilde Denizlispor'u istemiyor. Bizi zor zamanda yarıda bırakır. Biz kavgaya gidiyoruz. Kaçacak adamlarla yola çıkmayız" diye konuştu.

Kaynak: haberekspres.com

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