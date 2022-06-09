Emre Demir: 'Messi'nin ayrılığı beni üzdü'

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Kalan aylar hep düşünceyle geçti. Oranın çok zor olduğunu biliyorum. Hem dil, hem de saha içi durumlarını biliyorum. Orada kalıcı olmak istiyorum. Barcelona, menajerimle sürekli görüşüyor. Şu durumda ben de ondan bilgi alıyorum. Barcelona'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. Transfer sonrası daha farklı izlemeye başladım. Kendimi de sahaya koyarak izledim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.
"İMZAYI İSTANBUL'DA ATTIM"
Barcelona'ya henüz gitmediğini söyleyen genç yetenek, "Küçüklüğümden beri hayalim orada olmaktı. Messi'nin gidişi beni üzdü. Orada onunla beraber oynamak istiyordum. Çok küçük yaşımda Barcelona'ya gitmiştim ama imzayı İstanbul'da atmıştım. Henüz Barcelona'ya gitmedim." ifadelerini kullandı.
"OYNAMA ŞANSI VERMEDİLER"
Kayserispor'da transferi sonrası oynatılmadığını söyleyen Demir, "Barcelona benim oynamamı daha çok istiyordu. İmzayı attıktan sonra kulüp içinde farklı bir tavır oluştu bana. Oynatılmadım, Hatta oynasam, Kayserispor ekstra bonus kazanacaktı. Neden oynatılmadığımı da bilmiyorum. Oynamayı çok istiyordum ama bana o şansı vermediler. Sezon içerisinde 1-2 sakatlık yaşadım. Barcelona'da temaslı oyun olacağını biliyorum. Oraya çok hazır gitmek için çalışmalarımı sürdürüyorum." şeklinde konuştu.
"400 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ VAR"
Emre Demir son olarak, "Kayserispor'a 2 milyon euro kazandırdım. Barcelona tarafından 400 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi koyuldu. Bu bana bir moral oldu. Kendi değerimin bilincindeyim. Bunu koymaları benim ne kadar değerli olduğumu gösterdi." diyerek sözlerini noktaladı.
Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Kalan aylar hep düşünceyle geçti. Oranın çok zor olduğunu biliyorum. Hem dil, hem de saha içi durumlarını biliyorum. Orada kalıcı olmak istiyorum. Barcelona, menajerimle sürekli görüşüyor. Şu durumda ben de ondan bilgi alıyorum. Barcelona'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. Transfer sonrası daha farklı izlemeye başladım. Kendimi de sahaya koyarak izledim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.
"İMZAYI İSTANBUL'DA ATTIM"
Barcelona'ya henüz gitmediğini söyleyen genç yetenek, "Küçüklüğümden beri hayalim orada olmaktı. Messi'nin gidişi beni üzdü. Orada onunla beraber oynamak istiyordum. Çok küçük yaşımda Barcelona'ya gitmiştim ama imzayı İstanbul'da atmıştım. Henüz Barcelona'ya gitmedim." ifadelerini kullandı.
"OYNAMA ŞANSI VERMEDİLER"
Kayserispor'da transferi sonrası oynatılmadığını söyleyen Demir, "Barcelona benim oynamamı daha çok istiyordu. İmzayı attıktan sonra kulüp içinde farklı bir tavır oluştu bana. Oynatılmadım, Hatta oynasam, Kayserispor ekstra bonus kazanacaktı. Neden oynatılmadığımı da bilmiyorum. Oynamayı çok istiyordum ama bana o şansı vermediler. Sezon içerisinde 1-2 sakatlık yaşadım. Barcelona'da temaslı oyun olacağını biliyorum. Oraya çok hazır gitmek için çalışmalarımı sürdürüyorum." şeklinde konuştu.
"400 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ VAR"
Emre Demir son olarak, "Kayserispor'a 2 milyon euro kazandırdım. Barcelona tarafından 400 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi koyuldu. Bu bana bir moral oldu. Kendi değerimin bilincindeyim. Bunu koymaları benim ne kadar değerli olduğumu gösterdi." diyerek sözlerini noktaladı.