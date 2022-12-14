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Emre Belözoğlu neşteri vurdu; Kadro dışı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de tecrübeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım kadro dışı bırakıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu neşteri vurdu; Kadro dışı
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14 Aralık 2022 11:57
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın hikayesi bitti. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Antalya kampında yer almayan tecrübeli sol bek transfer görüşmesi yapacak.

Geçtiğimiz sezonlarda istenileni veremeyince Fenerbahçe kadro yapılanması için Hasan Ali Kaldırımı bedelsiz olarak Başakşehir'e göndermişti.

TAKIM ARKADAŞIYDI

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı kalması dikkat çekti.

15 MAÇA ÇIKTI

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Başakşehir'de 15 resmi maça çıktı, 1 gol kaydetti. Tecrübeli sol bek ligde 6, Avrupa'da 9 maçta forma giydi.



 
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