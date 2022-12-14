Emre Belözoğlu neşteri vurdu; Kadro dışı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın hikayesi bitti. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Antalya kampında yer almayan tecrübeli sol bek transfer görüşmesi yapacak.
Geçtiğimiz sezonlarda istenileni veremeyince Fenerbahçe kadro yapılanması için Hasan Ali Kaldırımı bedelsiz olarak Başakşehir'e göndermişti.
TAKIM ARKADAŞIYDI
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı kalması dikkat çekti.
15 MAÇA ÇIKTI
Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Başakşehir'de 15 resmi maça çıktı, 1 gol kaydetti. Tecrübeli sol bek ligde 6, Avrupa'da 9 maçta forma giydi.
Geçtiğimiz sezonlarda istenileni veremeyince Fenerbahçe kadro yapılanması için Hasan Ali Kaldırımı bedelsiz olarak Başakşehir'e göndermişti.
TAKIM ARKADAŞIYDI
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı kalması dikkat çekti.
15 MAÇA ÇIKTI
Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Başakşehir'de 15 resmi maça çıktı, 1 gol kaydetti. Tecrübeli sol bek ligde 6, Avrupa'da 9 maçta forma giydi.