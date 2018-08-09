  •  
    F.Bahçe'de transfer için Şampiyonlar Ligi ŞARTI
  •  
    F.Bahçe istedi, Premier Lig devleri yarışa girdi!
  •  
    Trabzonspor'dan OLAY yaratan bir açıklama!..
  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    Cocu'dan transfer için özel görüşme; 'Bize gel'

Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri: ''Yıllarca bekledim...''

Galatasaray formasını giymek için Başakşehir'in cazip teklifini reddeden Emre Akbaba'nın aklında sadece Galatasaray var...

Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri: ''Yıllarca bekledim...''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2018 08:10
Finansal Fair Play anlaşması ve mali sıkıntılar nedeniyle bu sezon transferde sessiz kalan Galatasaray, son viraja girilirken çalışmaları hızlandırdı. Gündemdeki 1 numaralı isim; Emre Akbaba.

Başakşehir ile Alanyaspor 5 milyon euroya anlaşmasına rağmen İstanbul ekibine gitmeyen ve "Gönlümde başka bir takım var" diyen gurbetçi futbolcu, ısrarla Galatasaray'a gelmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de imkanları sonuna kadar zorluyor.

2.5 milyon euro'luk teklifi 3.5 milyon euro seviyelerine çeken Galatasaray, bu işe nokta koymayı hedefliyor. Cim Bom'un elini güçlendiren unsur ise Emre Akbaba'nın Galatasaray aşkı!

'Sezona hazırım'

Yakın çevresine konuşan 26 yaşındaki oyuncunun, "Kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Transferin son gününe kadar da bekleyeceğim. 3 haftalık bir süre var. Burada çalışmalarımı yapıyorum. Fizik olarak yeni sezona hazırım ve motivasyonum iyi. Beklemek benim için sorun değil, yıllarca bekledim" dediği öğrenildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için