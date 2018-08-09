Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri: ''Yıllarca bekledim...''

İLGİLİ VİDEO

anlaşması ve mali sıkıntılar nedeniyle bu sezon transferde sessiz kalan, son viraja girilirken çalışmaları hızlandırdı. Gündemdeki 1 numaralı isim;Başakşehir ile Alanyaspor 5 milyon euroya anlaşmasına rağmen İstanbul ekibine gitmeyen vediyen gurbetçi futbolcu, ısrarla Galatasaray'a gelmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de imkanları sonuna kadar zorluyor.2.5 milyon euro'luk teklifi 3.5 milyon euro seviyelerine çeken Galatasaray, bu işe nokta koymayı hedefliyor. Cim Bom'un elini güçlendiren unsur ise Emre Akbaba'nın Galatasaray aşkı!Yakın çevresine konuşan 26 yaşındaki oyuncunun,dediği öğrenildi.