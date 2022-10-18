Emirhan oynamadı, Torino farklı turladı

İtalya Kupası 2. Tur mücadelesinde Torino, sahasında Cittadella'yı 4-0 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Emirhan oynamadı, Torino farklı turladı
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18 Ekim 2022 23:53
İtalya Kupası 2. Turu'nda Torino ile Cittadella karşı karşıya geldi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Torino 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Maçın ilk yarısını 21. dakikada Radonjic'in golüyle önde kapatan Torino, 55'de Pietro Pellegri, 76'da Schuurs ve 80'de Zima'nın golleriyle maçı farklı kazanmayı bildi.

Karşılaşmada genç oyuncu Emirhan İlkhan ise süre almadı ve maçı yedeklerde tamamladı.

İtalya Kupası'nın 2. Turu'nda oynanan günün diğer maçında ise Genoa, SPAL'ı evinde 1-0 yenerek tur atlamıştı.

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