Emilio Butragueno: 'Bu çocukta umut var'

Real Madrid ile ilk golünü Celta Vigo ağlarına gönderen Arda Güler için efsane oyunculardan Emilio Butragueno önemli açıklamalarda bulundu.



"BU ÇOCUKTA UMUT VAR"



Arda Güler'in gelecek yıllarda çok büyük bir oyuncu olabileceğini söyleyen Emilio Butragueno, "Çok kaliteli gol attı. Taşan bir yeteneği var. Yaptığı işler, gelecekte neler verebileceğine dair bir ayrıntı oldu. Bu çocukta umut var. Bernabeu'yu tercih etmesi de güçlü karakterini gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Maç sonunda koşarak Arda Güler'e sarılan Carlo Ancelotti ise şöyle konuştu:



"Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz."



MESUT ÖZİL'E BENZETTİLER



Milli yıldızımız Arda Güler'in Real Madrid formasıyla attığı ilk gol, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Basın, 19 yaşındaki yıldızımızın siftah golünü, Türk kökenli eski Real Madrid oyuncusu Mesut Özil'in, Eflatun-Beyazlılar'da kaleciyi çalımlayıp attığı ilk golüne benzetti.





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