Emil Forsberg'in yeni takımı açıklandı!

MLS ekibi New York Red Bulls, RB Leipzig'den İsveçli orta saha oyuncusu Emil Forsberg'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Emil Forsberg'in yeni takımı açıklandı!
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16 Aralık 2023 23:02
Son güncelleme 16 Aralık 2023 23:19
Leipzig forması giyen Emil Forsberg'in yeni takımı belli oldu.

MLS ekibi New York Red Bulls, İsveçli 10 numara Emil Forsberg'i transfer ettiğini açıkladı.

Forsberg'in Alman ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kulüp başkanı Jochen Schneider yaptığı açıklamada, ''Emil genç oyuncuların gelişimi için yardımcı olacak becerilere sahip muhteşem bir yetenek. Onu 2024'te Red Bull Arena'da sahaya çıkarmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki 10 numara Leipzig ile 323 maça çıktı ve 70 gol, 68 asistlik performans sergiledi.

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