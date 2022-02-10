Embiid, Simmons'ı "RIP Bozo" meme'iyle trolledi!

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, Brooklyn Nets ile gerçekleşen büyük takasın eski takım arkadaşı Ben Simmons'ı 'RIP Bozo' meme'ini kullanarak trolledi.Embiid meşhur "RIP Bozo" meme'ini paylaşarak, eski takım arkadaşı Simmons'ın dün geceki son takas saatinden önce Nets'e gidişine komik bir yorum getirdi:Meme'in kaynağı olan fotoğraf, Mayıs 2015'te Instagram'daki bir kullanıcının hesabındabelirttiği bir paylaşımdan geliyor.Embiid ve Simmons, bir aradayken Philadelphia'nın yeniden yapılanma "sürecinin" ana aktörleriydi.